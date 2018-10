Vrouw gewelddadig om het leven gebracht in centrum van Mechelen Tim Van der Zeypen

24 oktober 2018

19u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 In een appartement in het centrum van Mechelen is vanmorgen het lichaam gevonden van een vrouw. Ze werd met geweld om het leven gebracht. De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket wil het aantreffen van de vrouw enkel bevestigen. Meer informatie wil het nog niet kwijt.

Of er een verdachte is opgepakt, is eveneens onduidelijk. De vrouw zou wellicht zondag al om het leven gebracht zijn. Haar lichaam werd pas vanmorgen in de slaapkamer van haar flat op de eerste verdieping aangetroffen.

Later meer