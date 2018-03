Vrouw geeft slag aan wijkagent, kniestoot aan agent en rijdt in op douaneagenten: twaalf maanden cel Redactie

07 maart 2018

15u02

Bron: belga

De Tongerse strafrechter heeft een 48-jarige vrouw uit Bocholt bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden en een boete van 1.200 euro. Ze had een slag gegeven aan een wijkagente en was ingereden op enkele douaneambtenaren.

Op 27 juni 2016 wou de vrouw in Genk een kind dat ze mocht zien in het kader van een bezoekregeling, niet teruggeven aan de voogd. De voogd riep de hulp in van de politie. Toen een politieagente op de vrouw probeerde in te praten, werd ze uitgescholden en kreeg ze een slag in het gezicht. Daardoor kon ze tien dagen niet werken. Hiervoor moet de vrouw een schadevergoeding betalen van 500 euro. Voor het toebrengen van de slag kreeg ze 6 maanden cel en 600 euro boete.

Kniestoot aan agent bij tweede feit

Op 13 maart 2017 werd de auto van haar vriend in Bree door zes agenten van de dienst Douane en Accijnzen tegengehouden bij een controleoperatie op nog uitstaande boetes en belastingen. De man stapte uit zijn wagen en terwijl hij met de douaneagenten praatte en een agent een wielklem op zijn wagen wou aanbrengen, kroop de vrouw achter het stuur en probeerde ze weg te rijden. Twee douaneagenten konden op tijd wegspringen, terwijl een andere agent de vrouw uit de auto trok.

De vrouw verzette zich stevig en gaf de agent een kniestoot in zijn kruis. Tegen een andere agente zei de Bocholtse dat ze spijt had dat ze niet doorgereden was. Ook de andere agenten werden door de vrouw uitgescholden. Hiervoor kreeg de Bocholtse zes maanden cel en 600 euro boete. Aan alle betrokken douaneagenten samen moet ze 3.150 euro aan schadevergoedingen betalen.