Vrouw en zoontje (11) dood gevonden in woning in Wilrijk: "Alles wijst op familiedrama" Redactie

15u13

Bron: belga 0 De Roeck

In een woning in de Schuurveldlaan in Wilrijk (Antwerpen) zijn twee levenloze lichamen aangetroffen. Dat heeft het parket in Antwerpen bevestigd. Vermoedelijk gaat het om een familiedrama.

Volgens het parket gaat het om een moeder en haar 11-jarige zoontje. Ze zouden vanmiddag zijn aangetroffen door de politie, na een melding van een familielid dat al even niets meer van de moeder had gehoord.

"Alles wijst op een familiedrama. We zijn ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen", zegt Ken Witpas.

