Vrouw en kind gewond na aanrijding in Gent. Bestuurder en passagier vluchten weg

Jeffrey Dujardin

10u13

Bron: eigen berichtgeving

Bij een ongeval deze ochtend rond 8.30 uur hebben een bestuurder en zijn passagier vluchtmisdrijf gepleegd. De twee kwamen in botsing met een vrouw en kind op het kruispunt van De Pintelaan met de Koekoekslaan in Gent. Na de botsing lieten ze hun wagen achter, die total loss was, en besloten ze weg te vluchten. De twee slachtoffers geraakten lichtgewond en werden naar het UZ Gent gebracht.