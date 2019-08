Vrouw en hond komen om na aanrijding met trein FVI

13 augustus 2019

14u48

Bron: Belga 0 Een spoorwegongeval heeft vanochtend het leven gekost aan een vrouw en haar hond in Beloeil, in de provincie Henegouwen. De hulpdiensten zijn ter plaatse gegaan. De omstandigheden van het ongeluk zijn echter nog onduidelijk.

Rond 10.30 uur werden een vrouw van in de vijftig en haar hond aangereden door een trein ter hoogte van een spoorwegovergang op de lijn Doornik-Bergen.

De twintigtal passagiers van de trein, die niet op de hoogte waren van het ongeval, moesten bij het volgende station uitstappen. Ze werden opgevangen en via bussen naar een ander station gebracht. De oorzaak van het ongeval is niet bekend, meldt luitenant Géry Wallemack.