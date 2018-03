Vrouw doodgestoken door ex-man aan rechtbank in Veurne Jelle Houwen

07 maart 2018

10u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Op de parking van het gerechtsgebouw in de Spreeuwenbergstraat in Veurne is een vrouw vanochtend rond 9.30 uur neergestoken met een mes. De vrouw werd zwaar geraakt en werd ter plaatse gereanimeerd door een MUG-arts. Ze overleed echter in de ambulance. De dader zou haar ex-man zijn.

Hij vluchtte na de steekpartij met zijn wagen maar werd na een kwartier in de buurt onderschept. Hij is opgepakt. Beiden zouden net in de rechtbank een zaak laten behandelen hebben. Buiten kwam het op de parking tot een hoogoplopende ruzie. De man trok een mes, stak en vluchtte meteen weg.

De parking is momenteel volledig afgesloten. De politie is ter plaatse en het afstappingsteam komt ook ter plaatse. Ook de brandweer is aanwezig om een tent te plaatsen.