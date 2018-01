Vrouw dood teruggevonden op straat in Gentbrugge Wouter Spillebeen

02u24

Bron: eigen berichtgeving 11 Wouter Spillebeen De oorzaak van het overlijden is nog onduidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het overlijden van een vrouw in de Peter Benoitlaan in Gentbrugge.

De hulpdiensten werden vannacht omstreeks middernacht naar de Peter Benoitlaan geroepen omdat de vrouw op het voetpad lag. De hulpverleners probeerden de vrouw nog te reanimeren, maar dat kon niet meer baten. Er werd een rode tent geplaatst om het lichaam aan het zicht te onttrekken.

Het is nog niet duidelijk hoe de vrouw precies om het leven kwam. Het parket zou ter plaatse komen om de nodige vaststellingen te doen. Volgens een buurtbewoonster die na de feiten thuiskwam, hoorde haar zoon rond middernacht geroep op straat. Volgens de bewoonster zou de politie iets verder in de straat een man aangesproken hebben voor ze hem in de boeien sloegen. Het is nog niet duidelijk of deze persoon iets met het overlijden te maken heeft.

De Peter Benoitlaan werd een tijdje afgesloten voor alle verkeer tussen de Brusselsesteenweg en de Oscar de Gruyterstraat.