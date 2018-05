Vrouw die zichzelf in brand stak in Elsene overleden SVM

04 mei 2018

14u22

Bron: Belga 3

De vrouw die zichzelf deze voormiddag in brand had gestoken in het Tenboschpark in Elsene is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt het Brusselse parket.

Het incident vond omstreeks 11 uur plaats aan de ingang van het park, langs de Vleurgatsesteenweg. De vrouw werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze overleed. Ze kon intussen geïdentificeerd worden, maar over de motieven voor haar daad is nog niets bekend.