Vrouw die zes dagen overleefde in autowrak mag ziekenhuis verlaten: “Maar de revalidatie zal nog lang duren” HL

16 augustus 2019

12u05

Bron: sudinfo.be 0 Marie Bastide (45), de vrouw die zes dagen en nachten zonder eten of drinken en bij bloedhete temperaturen overleefde in haar gecrashte auto, is langzaamaan aan de betere hand. Ze mocht afgelopen woensdag na drie weken het ziekenhuis verlaten en herstelt nu verder in een revalidatiecentrum.

Dinsdagavond 23 juli raakte Marie op de terugweg naar huis in Wanze (Luik) van de weg af en belandde met haar wagen enkele meters diep in de berm. Het duurde zes dagen vooraleer iemand het autowrak vond. Al die tijd had de vrouw gekneld gezeten in haar wagen. Ze werd uiteindelijk gered en naar het ziekenhuis gebracht met zware verwondingen aan haar ruggengraat en nek.

Enkele dagen geleden moest Marie opnieuw geopereerd worden aan haar nek, vertelt ze tegen de Franstalige website sudinfo.be. “Ik kan mijn linkerkant al een beetje meer bewegen, maar de revalidatie zal nog lang duren.” Toch mocht de vrouw afgelopen woensdag na drie weken het ziekenhuis verlaten. Ze werkt verder aan haar herstel in een revalidatiecentrum.