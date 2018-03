Vrouw die vermoord werd en in brand gestoken, heeft eindelijk een gezicht Hans Verbeke

28 maart 2018

17u17

Bron: Federale Politie 0 Tekenaars van de federale politie zijn er in geslaagd om een robottekening te maken van de Aziatische vrouw die op oudejaarsdag 2016 in een gracht langs de Oude Beselarestraat in Geluwe werd aangetroffen. Ze hopen zo eindelijk de identiteit van het slachtoffer te achterhalen.

Jagers vonden er eigenlijk niet meer dan een kadaver, zo erg toegetakeld dat ze twijfelden of het over een mens of een dier ging. Onderzoek maakte duidelijk dat het slachtoffer op een andere plek vermoord was, naar Geluwe was overgebracht en daar in brand was gestoken. Op vandaag is de identiteit van het slachtoffer echter nog altijd niet gekend.

Forenzisch onderzoek maakte wel duidelijk dat het gaat om een kleine (amper 1,50 meter groot) jonge vrouw van vermoedelijk tussen de 18 en 25 jaar. Speciale technieken maakten het nu mogelijk om een robottekening te maken van het slachtoffer dat hoogstwaarschijnlijk haar jeugd doorbracht in Europa. Op de tekening is duidelijk te zien dat haar gebit een uitgesproken ‘bovenbeet’ heeft.

Juwelen

De vrouw droeg verschillende juwelen: een damesuurwerk dat in beperkte oplage werd geproduceerd en alleen online verkocht werd, een metalen armband en een halsketting. Op haar teennagels had ze een opvallend motief.

Wie informatie heeft over haar identiteit, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders op het nummer 0800-30 300.