Vrouw die tuinkabouters steelt bij buren riskeert celstraf HR

07 november 2019

09u04

Bron: Belga 0 Binnenland Het parket van Luik heeft acht maanden celstraf geëist voor een vrouw die ‘s nachts op rooftocht ging in de tuinen van haar buren. Daarbij viseerde ze in de eerste plaats tuinkabouters.

De vrouw (49) uit Oupeye, een gemeente in de provincie Luik, ging tijdens de nacht van 14 op 15 oktober op rooftocht. De diefstallen zorgden voor opschudding in de buurt waar ze woonde. De politie vond in het huis van de 49-jarige dievegge verschillende gestolen spullen terug. Ze konden haar linken aan minstens vijf van de diefstallen.

Ze beweerde dat ze vooral op zoek was naar tuinkabouters met verlichtingsfunctie, omdat in haar eigen huis de elektriciteit was afgesloten. Verder verdwenen ook planten, bloempotten en andere losstaande spullen. Ze was van plan om sommige voorwerpen te verkopen, omdat ze het geld nodig had.

Dat acht maanden cel gevraagd werd, komt omdat de vrouw al een strafblad had. Haar advocaat vond de gevraagde straf te zwaar. Op 11 december krijgt ze het verdict te horen.