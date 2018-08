Vrouw die omkwam in woningbrand met geweld om het leven gebracht: politie verspreidt opsporingsbericht MMM SPS

30 augustus 2018

21u27 34 De woningbrand met dodelijke afloop in het Limburgse Elen, krijgt plots een héél andere wending. Uit de autopsie bleek dat de 61-jarige Gerty Vanhoef al voor het uitbreken van de brand met geweld om het leven werd gebracht. De politie is een moordonderzoek gestart.

Het parket is nu op zoek naar getuigen die de bewuste avond van 28 augustus verdachte dingen zagen aan de Damiaanhoeve of in de omgeving van de Damiaanstraat in Elen. "Alle pistes worden momenteel onderzocht en er zijn nog geen verdachte in het vizier", zegt het parket.

Het was Bert Bohnen - de man van Getty - die de rookpluim ontdekte en naar binnen stormde om zijn vrouw te redden. Hij kon haar naar buiten dragen, maar alle hulp bleek te laat. De man liep zelf ook brandwonden op aan de handen.

Personen die meer weten, of die verdachte handelingen zouden hebben opgemerkt op die bewuste dinsdagavond in de buurt van de Damiaanhoeve worden verzocht contact op te nemen met de federale gerechtelijke politie. Alle informatie over deze zaak is welkom. Discretie wordt verzekerd.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via email: opsporingen@police.belgium.eu.