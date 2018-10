Vrouw die mailbox ex-man kraakt bij vechtscheiding, krijgt geen straf Patrick Lefelon

29 oktober 2018

21u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Antwerpse Amina L. (50), die nog privé-secretaresse was van minister-president Geert Bourgeois, is schuldig bevonden aan het kraken van de mailbox van haar ex-echtgenoot. De rechter legt haar evenwel geen straf op. Het openbaar ministerie had zes maanden cel geëist.

Na de echtscheiding had Amina L. ervoor gezorgd dat inkomende berichten in de mailbox van haar ex-echtgenoot automatisch werden doorgestuurd naar een andere mailbox waar alleen zij aankon. De ex-echtgenoot wist nergens van tot hij ermee geconfronteerd werd op de familierechtbank. De vrouw gebruikte zijn mails over handelszaken in het buitenland om aan te tonen dat haar man veel meer inkomsten had dan de 1.100 euro stempelgeld in België.



De familierechtbank ging daarmee akkoord en verhoogde het alimentatiegeld van 150 euro naar 375 euro per kind.



Schending

De ex-man stapte dan naar de strafrechter wegens schending van zijn elektronische briefwisseling en van zijn privacy. Hij eiste 3.500 euro als morele schadevergoeding en 41.000 euro als materiële schadevergoeding. Dat bedrag kwam overeen met het hogere alimentatiegeld waartoe de familierechtbank hem veroordeeld had.

De strafrechter is mild voor Amina L. De vrouw hoeft maar 500 euro morele schadevergoeding te betalen. De andere eisen worden van tafel geveegd. “De ex-echtgenoot legt een verband tussen het foutief handelen van beklaagde Amina L. en de hogere alimentatievergoeding die hij dient te betalen. Die stelling kan de rechtbank niet bijtreden”, zo besluiten de rechters.

De vechtscheiding is daarmee niet ten einde. Volgende maand staan de partijen terug tegenover elkaar op de familierechtbank.