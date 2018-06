Vrouw die in ziekenhuis werkt, kijkt patiëntengegevens van buren met wie ze in onmin leeft 15 keer onrechtmatig in Redactie

07 juni 2018

15u48

Bron: belga 3 Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is een 55-jarige vrouw uit Bonheiden verschenen die tijdens haar werk in het Imeldaziekenhuis onrechtmatig patiëntengegevens van haar buren had ingekeken. De twee partijen leefden al jaren in onmin en de vrouw wilde de info tegen haar buren gebruiken.

De burenruzie ontstond kort nadat het gezin in 2011 naast Carina V. en haar echtgenoot ging wonen. Er waren discussies over de staat van de tuin, overhangende bomen en het gezin zag dat de buurvrouw vaak foto's trok van de gezinsleden en het huis. Op een dag, tijdens een zoveelste woordenwisseling, gooide de vrouw de vader van het gezin een verwijt naar het hoofd over het bedplassen van de zoon.

Omdat de vader die info nooit met haar gedeeld had, stelde hij zich vragen. Daarop bleek dat de dame, die tewerkgesteld was in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden, minstens vijftien keer de patiëntendossiers van de gezinsleden zonder toestemming had ingekeken. De vrouw werd daarop ontslagen en het gezin diende klacht in. "Die vrouw heeft een obsessie tegenover deze familie, er moet een signaal komen dat dit niet meer kan", zei hun advocaat. Hij vroeg 2.500 euro voor zowel vader, moeder als zoon.

"Mijn cliënte heeft inderdaad een fout gemaakt maar de info nooit met iemand gedeeld, gekopieerd of verspreid", aldus meester Soraya Bosman die de vrouw verdedigt. "De foto's die ze trok, waren niet van personen maar van huis en tuin. Er waren al twee bomen omgevallen dus ze wilde daar bewijzen van. Mijn cliënte is ontslagen en zou willen verhuizen maar krijgt het huis niet verkocht vanwege de slechte staat van de tuin van de buren. Zij is al genoeg gestraft, ik vraag de opschorting."

Uitspraak misschien al op 28 juni maar waarschijnlijk op 6 september.