Vrouw die hond doodreed in Rumbeke en wegvluchtte geeft zich aan na tussenkomst van alerte bazin Hans Verbeke

08 november 2018

12u31

Bron: eigen berichtgeving 0 De bestuurster die gisteren in Rumbeke een hond en zijn baasje bij het oversteken aanreed en daarna wegvluchtte, meldde zich gisteravond bij de politie, samen met haar werkgeefster. Die had in de beschrijving op sociale media de link gelegd naar haar bedrijfsvoertuigen.

Toen ze die controleerde, zag ze dat er vooraan schade was aan één van de bestelwagens. Daarop sprak ze de werkneemster aan die ’s ochtends met het voertuig had gereden. De vrouw gaf schoorvoetend toe dat allicht zij de aanrijding had veroorzaakt.

Ze beweerde echter dat ze niks gevoeld had en daarom was doorgereden. Het parket twijfelt sterk aan die verklaring, gezien de grootte van de aangereden hond die stierf door het ongeval. De vrouw zal vervolgd worden voor vluchtmisdrijf en onopzettelijke slagen en verwondingen. Bij het ongeval raakte immers ook het baasje van de overleden hond gekwetst.