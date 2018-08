Vrouw die homokoppel sloeg weer vrij, maar mag een maand Gent niet in JEW

09 augustus 2018

De Kroatische vrouw die maandag samen met haar vriend een homokoppel in Gent in elkaar sloeg, is vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Zo moet ze een maand wegblijven uit de Oost-Vlaamse hoofdstad. Yesmina R. (21) mocht gisteren de cel verlaten en werd onder politiebegeleiding naar huis gebracht. Daar haalde ze haar 1-jarige kind en wat kleren op, waarna ze de flat meteen weer uit moest.

Over ten vroegste een maand mag R. terugkeren. Intussen moet ze in een andere stad blijven en mag ze geen contact hebben met Mauro Padovani (46) en Thomas Freeman (59), haar onderburen die ze met haar vriend aanviel. "We zijn zeer opgelucht en blij. Zo zijn we toch even op ons gemak", reageren de slachtoffers.

R. is geen onbekende voor het gerecht. Zo stond ze in 2015 al eens terecht voor diefstal met geweld. Haar vriend, een 23-jarige Bulgaar, blijft aangehouden. Hij riskeert twee jaar cel voor slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Het parket onderzoekt nog of het om homofoob geweld gaat of niet. Als dat het geval zou zijn, dan is dat een verzwarende omstandigheid en verdubbelt de maximumstraf.