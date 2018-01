Vrouw die echtgenoot met hamer doodsloeg moet toch niet naar de cel ADN

18 januari 2018

16u30

Bron: Belga 0 Het Antwerpse hof van beroep heeft Antonina G. (56) uit Sint-Truiden veroordeeld tot vijf jaar cel met uitstel voor de uitgelokte doodslag op haar echtgenoot Eduard Gorodushkin. Ze had hem met een hamer doodgeslagen, nadat hij zijn gezin jarenlang geterroriseerd had.

De verdediging had de vrijspraak gevraagd, omdat ze uit wettige zelfverdediging gehandeld zou hebben, maar het hof volgde daar niet in. De vrouw kreeg wel een lichtere straf opgelegd, want in eerste aanleg werd ze nog tot vijf jaar effectief veroordeeld.

Het lichaam van Eduard Gorodushkin werd op 13 april 2014 opgemerkt door een groepje wielertoeristen in het kanaal nabij de sluis van Diepenbeek. Uit de autopsie bleek dat zijn hoofd was ingeslagen met een hamer. De beklaagde had tegen buren gezegd dat haar man op reis was. Na de vondst van het lichaam had ze nog snel aangifte gedaan van zijn verdwijning.

Bloedsporen

Antonina G. ging tot bekentenissen over, nadat ze geconfronteerd werd met de bloedsporen die in haar keuken en auto werden aangetroffen. Ze vertelde dat ze gebukt ging onder de vernederingen, slagen en psychische terreur van haar echtgenoot. In de nacht van 4 op 5 april 2014 had ze hem doodgeslagen met een hamer. Samen met haar schoonzoon had ze het lichaam daarna in het water gedumpt. De man had in eerste aanleg twee jaar cel gekregen.

De verdediging voerde aan dat Antonina G. uit wettelijke zelfverdediging had gehandeld, omdat hij gedreigd zou hebben met een mes. Het hof geloofde dat niet. Uit het toxicologisch onderzoek bleek immers dat het slachtoffer zwaar onder invloed van alcohol en medicatie was. Ook de onweerstaanbare dwang werd door het hof van tafel geveegd.

Zoontje

Bij het bepalen van de straf hield het hof er wel rekening mee dat ze na haar vrijlating onder voorwaarden een stabiele leefsituatie heeft opgebouwd. Ze mocht onmiddellijk haar werk hervatten en staat ook in voor de opvoeding van haar zoontje. Het hof besloot daarom om haar de gunst van een straf met uitstel te verlenen.