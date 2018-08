Vrouw die door ex werd doodgestoken in Waals restaurant had klacht ingediend tegen hem

ADN sam

23 augustus 2018

18u50

Bron: Belga 3 Een van de vrouwen die gisterennamiddag met een mes werd doodgestoken in restaurant Le Ramier in Plombières , had een klacht ingediend tegen de dader, haar ex-vriend. Dat meldt het parket van Verviers, dat morgen autopsies laat uitvoeren om meer duidelijkheid te verkrijgen over de omstandigheden van het drama .

Bij de steekpartij kwamen drie mensen om, onder wie de dader. Vier anderen moesten naar het ziekenhuis, maar twee van hen mochten ondertussen naar huis. Een slachtoffer verkeert nog altijd in levensgevaar en het andere is zwaargewond.



Volgens ooggetuigen was een 52-jarige man het restaurant in Moresnet-Chapelle, een deelgemeente van Plombières, binnengedrongen met een mes. De ex-vriendin van de dader en haar moeder, uitbaatster van de zaak, werden om het leven gebracht.

Klacht

"De vrouw, een veertiger, had al een klacht ingediend tegen haar ex-vriend. Dat had al tot maatregelen geleid", zegt waarnemend procureur Nadège Vancrayebeck. "De vrouw werd in de maand juli nog gehoord in die zaak en ze gaf toen aan dat de situatie wat gekalmeerd was", aldus het parket.



Lijkschouwingen moeten meer duidelijkheid verschaffen over de manier waarop de drie personen overleden zijn. "We kunnen op dit ogenblik nog geen informatie geven over de manier waarop de dader is omgekomen", zegt het parket.

Medeleven

Het gemeentebestuur van Plombières heeft vandaag een rouwregister geopend. Burgers kunnen een week lang tijdens de openingsuren van de gemeentelijke administratieve diensten hun medeleven met de nabestaanden van de uitbaatster van het restaurant Le Ramier en haar dochter neerpennen.

Voorts besliste de gemeente als teken van rouw de vlaggen voor het gemeentehuis halfstok te hangen.