Vrouw die dodelijk vluchtmisdrijf pleegde en verhaal over aanrijding van ree verzon, kent nu haar straf

rvl

01 februari 2018

09u51

Bron: Belga

Een 21-jarige vrouw uit Peer is donderdag door de politierechtbank in Genk veroordeeld tot 4 maanden cel met uitstel, behalve voor de uitgezeten hechtenis, en 12 maanden rijverbod voor een dodelijk verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Bree. Daarbij kwam begin 2017 een bejaarde vrouw om het leven.