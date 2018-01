Vrouw die bijna 600 (!) keer politie belde krijgt twee jaar cel met uitstel in beroep DJG

24 januari 2018

15u06 1 Het Gentse hof van beroep heeft een 45-jarige vrouw uit Gistel twee jaar celstraf met uitstel gegeven. De vrouw was in de correctionele rechtbank in Brugge veroordeeld tot één jaar effectief voor het belagen van haar vroegere schoonouders en voor het lastigvallen van de politie.

Sandra V. belde bijna 600 keer voor vaak onzinnige redenen naar de lokale politie. Haar gedrag brengt volgens de procureur de gewone dagelijkse werking van de politie in gevaar. "De politie had op een bepaald moment een telefoontje van haar onderschept richting haar schoonouders", zegt de procureur-generaal in beroep. "Toen ze haar aan de telefoon kregen hoorden ze haar katgeluiden maken en andere bizarre zaken roepen." De procureur-generaal vorderde twee jaar straf met uitstel en een boete van 500 euro.

Het hof gaf V. uiteindelijk de vordering, met een boete van 900 euro en een morele schadevergoeding van 1.000 euro die betaald moet worden aan de burgerlijke partij.