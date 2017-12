Vrouw bijt hotelreceptionist in Luik SI

14u52

Bron: Belga 0 REUTERS (Archiefbeeld) Op de parking van een hotel in Luik heeft een vrouw van Mexicaanse origine gistermiddag uit colère een receptionist in de arm gebeten. De dader, afkomstig uit Houthalen (provincie Limburg), werd opgepakt. Dat meldt het parket van Luik vandaag.

In de receptie van het Ibis-hotel in Rocourt ontstond woensdagmiddag een woordenwisseling tussen twee medewerkers van het hotel en een klant, een 33-jarige vrouw uit Houthalen die tijdens de nacht blijkbaar diverse mannen had ontvangen op haar kamer. Het hotelpersoneel vermoedde dat er sprake was van prostitutie, wat ten stelligste verboden is in het hotel.

De Mexicaanse vrouw was volgens het personeel duidelijk over haar toeren. Toen een receptioniste aan het einde van haar dienst het hotel verliet en naar haar auto wilde gaan om huiswaarts te keren, volgde de vrouw haar. Op de parking lokte de vrouw een gevecht uit. De andere receptionist kwam echter tussenbeide en slaagde erin de dader weg te trekken van zijn collega. Waarop de vrouw uit Houthalen de receptionist in zijn bovenarm beet. Het slachtoffer is drie dagen werkonbekwaam.

Cocaïne en cannabis

De politie pakte de vrouw op en vond bij haar ook kleine hoeveelheden cocaïne en cannabis. Ze zit opgesloten en moet zich later verantwoorden voor het toedienen van slagen en verwondingen.