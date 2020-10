Vrouw bevalt op snelwegparking in Sprimont SVL

07 oktober 2020

17u28

Bron: Belga 0 Een vrouw is vandaag bevallen op de parking langs de snelweg in het Luikse Sprimont. Een medische helikopter kwam ter plaatse en bracht de vrouw met haar kind naar het ziekenhuis. Zowel moeder als dochter stellen het goed.

De vrouw was woensdagochtend met haar man op weg naar het ziekenhuis. Toen het koppel merkte dat ze er niet op tijd zouden geraken, belden ze het nummer 112 en gingen ze naar een parking langs de autosnelweg. Er werd meteen een medische helikopter gestuurd. De vrouw beviel even later van een dochtertje.

Moeder en dochter werden meteen met de helikopter meegenomen naar het Montlégia-ziekenhuis in Luik. Ze verkeren beide in goede gezondheid.