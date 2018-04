Vrouw belandt onder trein in Brussel-Zuid HA

22 april 2018

13u53

Bron: Belga 0 Een vrouw is vanmiddag onder een trein beland in Brussel-Zuid. Ze werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Over haar toestand is voorlopig niets bekend.

Het incident vond kort na de middag plaats, bevestigt een woordvoerder van de federale politie. De vrouw zou op de treinsporen gevallen zijn, maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens de eerste vaststellingen is er geen derde betrokken bij het ongeval.

De reizigers in de betrokken trein, die van Antwerpen naar Charleroi onderweg was, moesten overstappen op een andere trein. Ruim een uur was één spoor in Brussel-Zuid niet beschikbaar voor het treinverkeer. Sinds 13.15 uur rijden de treinen weer normaal.