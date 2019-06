Vrouw aangevallen met machete in Charleroi

16 juni 2019

Bron: Belga

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben drie personen gewapend met een machete en een zaag een vrouw aangevallen in haar appartement in Charleroi. De lokale politie kon twee daders inrekenen. De derde is nog steeds op de vlucht, meldt het parket van Charleroi zondag.