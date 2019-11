Vrouw aangehouden wegens doodslag op partner in Schaarbeek PVZ

17 november 2019

16u28

Bron: Belga 0 Een vrouw heeft vrijdagavond een man doodgestoken in Schaarbeek. Dat bericht La Dernière Heure (DH) zondag en het nieuws is bevestigd door het Brussels parket. De vrouw is zondagmorgen door de onderzoeksrechter aangehouden wegens doodslag.

Het zou om de vriendin van het slachtoffer gaan, maar volgens het parket dient die informatie nog bevestigd. De feiten deden zich voor in een appartement in de Adolphe Marbotinstraat in Schaarbeek, aldus La DH.

Het onderzoek gaat voort om de precieze omstandigheden van het drama te achterhalen.