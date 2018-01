Vrouw (93) ligt te slapen in brandend huis, politie-agenten redden haar hr

12u52

Bron: Politie Maldegem 182 Belga/Google Maps De brand vond afgelopen nacht plaats in de Canadezenlaan in Maldegem. In Maldegem hebben politie-inspecteurs afgelopen nacht een 93-jarige vrouw uit een brandende huis gered. De vrouw sliep en de kamer vulde zich al met rook. De agenten duwden de rolluik van haar slaapkamer omhoog, duwden het vliegengaas uit het raam en wekten de vrouw.

"Vannacht omstreeks 2.25 uur kwam er een brandmelding uit de Canadezenlaan", klinkt het bij de politie. "Ter plaatse bemerkte de patrouille aan de rechterachterzijde van de vrijstaande woning een hevige rookontwikkeling. Op aanwijzen van een familielid van de bewoonster spoedde men zich naar het raam van haar slaapkamer."

Bevangen door rook

"In de slaapkamer vormde zich al heel wat rook. De dame werd uit de slaapkamer gehaald en in veiligheid gebracht." De MUG-diensten brachten het slachtoffer de eerste zorgen toe. De vrouw werd naar het AZ Alma gebracht voor verdere controle. Ze is niet in levensgevaar." De inspecteurs raakten licht bevangen door de rook, maar hadden geen verdere verzorging nodig. Volgens de eerste vaststellingen van de brandweer gaat het om een accidentele brand in de keuken. Die keuken en leefruimte zijn vernield, in de rest van het huis is er rookschade.