Vrouw (90) draait op voor enorm sluikstort van 12 ton waar ze zelf niet verantwoordelijk voor is Dimitri Berlanger

12 april 2018

08u12

Drie dagen gaan werklui van Interza nodig hebben om een sluikstort van - u leest het goed - 12 ton weg te halen uit een berm van een privéterrein op de Bevrijdingslaan in Zaventem. Naast een hele hoop vuilniszakken liggen er ook ramen, deuren, banden én een koelkast. De privé-eigenaar, een 90-jarige dame uit Luxemburg, is de dupe en zal mogen opdraaien voor de kosten.

Langs de Bevrijdingslaan ligt zonder overdrijven een kleine vuilnisbelt. Doordat het in een berm 3 à 4 meter lager dan de weg ligt, valt het zelfs niet op over hoeveel afval het gaat. "De ploegbaas van Interza schat het op een twaalftal ton", zegt milieuschepen Erik Rennen (N-VA). "Volgens een buurtbewoner is het begonnen met een zakje, dan nog één, en vervolgens een zetel en dan een deur... Tot er een hele berg lag. Twee à drie weken geleden werd er zelfs gestort vanuit een vrachtwagen, waardoor een deel zelfs op het voetpad terechtkwam. Dan heeft de politie ook de vaststelling gedaan."

Met de hand opruimen

Gisteren zijn werklui van intercomunale Interza alvast met de opruiming begonnen. "Voornamelijk manueel, omdat het door die berm moeilijk werken is. Ze hebben alles bij elkaar gebracht. Donderdag komt er een kraan, maar er zal toch nog veel handenarbeid aan te pas komen. Er wordt drie dagen voor de totale opkuis voorzien. Dit is het resultaat van maanden sluikstorten."

Privé-eigenaar betaalt

Het puin werd gestort op privégrond van een 90-jarige vrouw uit Luxemburg. Zij draait op voor de kosten van de opruimingswerken. "Dit gaat over ettelijke duizenden euro's. Maar het was niet meer verantwoord. Sommige zakken waren ook al opengescheurd en lokken ongedierte. We moeten aan de volksgezondheid denken. We hebben dit met de dochter van de bejaarde vrouw besproken. Zij was ook erg geschrokken en dacht de opkuis eerst zelf te doen, maar ik heb meteen gezegd dat dat haast onmogelijk is door die diepe gracht. We hebben hen nu aangemaand om een afspanning te plaatsen en zij gaan daarmee akkoord."

Volgens Rennen gaat het om doelbewuste, herhaalde stortingen. "Het zijn personen die de afgelegen plek goed kennen en weten dat er nauwelijks bewoning is. Bovendien is het er slecht verlicht. Ze trekken hun koffer open en gooien gewoon alles naar beneden."

Gegevens daders

Toch is er een kans dat de daders alsnog tegen de lamp lopen. "De gemeenschapswachten hebben bruikbare identiteitsgegevens teruggevonden. Als de daders traceerbaar zijn, mogen ze zich aan flinke boetes verwachten."

Rennen sluit ook niet uit dat de nieuwe mobiele camera's die de gemeente gaat aankopen op die plek zullen worden ingezet. "Al zal een afspanning al veel oplossen..."