Vrouw (87) overleden na val van derde verdieping in Antwerpen VTT/PLA/ADN

19 februari 2018

19u40

Bron: eigen berichtgeving, Belga 3

Het slachtoffer dat vanavond om het leven kwam na een val vanop 25 meter hoogte uit een appartementsgebouw in de Emiel Vloorstraat op het Kiel in Antwerpen, is een 87 jarige vrouw.

Het slachtoffer kwam op het asfalt terecht en niet op het grasveld een kleine meter verder naar de straat. Omdat het om een verdacht overlijden ging, liet de politie het gerechtelijk labo ter plaatse komen om de nodige vaststellingen te doen.

De precieze omstandigheden waren vanavond niet honderd procent duidelijk, maar het is niet uitgesloten dat de vrouw onwel werd en daardoor over de balustrade naar beneden is gevallen.