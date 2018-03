Vrouw (86) overleden na aanrijding door vrachtwagen in Schaarbeek HR VDBS ADN

16 maart 2018

10u52

Bron: VTM Nieuws, Parket 82 Op het Liedtsplein in Schaarbeek is deze voormiddag een voetganger omgekomen bij een verkeersongeval. Dat meldt de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node).

Het ongeval vond rond 10u15 plaats aan het Liedtsplein. Een voetganger (een dame geboren in 1932) werd aangereden door een vrachtwagen en kwam onder de wielen van het gevaarte terecht. De hulpdiensten waren vrijwel onmiddellijk ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het slachtoffer naar alle waarschijnlijkheid op een zebrapad overstak.

Er was enkele minuten verwarring waar de chauffeur (geboren in 1984) zich bevond, aangezien hij zijn cabine verlaten had. Maar vrijwel meteen was de situatie uitgeklaard. Er is dus geen sprake van vluchtmisdrijf, zoals eerder even werd gedacht. De man werd door de politie meteen na het ongeval meegenomen voor verhoor. Hij is erg onder de indruk. De vrachtwagenbestuurder werd onderworpen aan een alcohol en drugtest, deze waren beiden negatief.

"Er werd een uitgebreid fotodossier opgemaakt van de plaatsgesteldheid en het parket stelde een deskundige aan", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Uit diens eerste conclusies blijkt dat het ongeval zich mogelijks als volgt heeft voorgedaan: wanneer een eerste voetganger van rechts naar links overstak is de chauffeur gestopt. Vermoedelijk volgde de chauffeur deze voetganger tijdens het oversteken met zijn ogen op het moment dat het slachtoffer zichtbaar was voor de chauffeur. Wanneer die vervolgens naar rechts keek om zijn weg verder te zetten, bevond het slachtoffer zich vermoedelijk buiten het zicht van de chauffeur in de dode hoek rechts vooraan de vrachtwagen."

Het parket legt er wel de nadruk op dat het om voorlopige conclusies gaat. "We hebben nog geen zicht op de snelheid van de chauffeur, de tachograaf van de vrachtwagen moet nog worden uitgelezen."