Vrouw (81) boort wagen achterwaarts door inkomhal van haar overbuur Jürgen Eeckhout

19u58

Bron: eigen berichtgeving 5 Jürgen Eeckhout . Een Peugeot is deze middag op een wel heel bizarre manier in de inkomhal van een woning naast de VDK-bank in de Dorpslaan in Heusden beland. De 81-jarige overbuur M-L reed rond 12.30 uur met haar wagen uit haar garage in de overkant van de straat.

“Blijkbaar heeft ze te hard op haar gaspedaal geduwd”, zegt de kantoorhouder van VDK en tevens bewoner van het huis Kurt Putman. “Ze ging over het voetpad en reed recht mijn inkomhal binnen.” Haar Peugeot vernielde twee ramen en een deur en zat tot halverwege vast.

Jürgen Eeckhout .

De brandweer kwam ter plaatse om het glas om te ruimen en de wagen uit het huis te trekken. Gelukkig moest er niks gestut worden. “De gevel zelf werd niet geraakt. Ze heeft nog goed kunnen passen”, aldus Putman.

De bejaarde vrouw bleef ongedeerd, maar was heel erg in shock. Ze moest dan ook wat bekomen bij familie. Haar wagen liep achteraan heel wat schade op. Op het moment van de aanrijding was de VDK-bank al dicht. Schade aan de bank is er niet. “Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen en passeerden er dan geen voetgangers. Materiële schade kan altijd hersteld worden.” De kantoorhouder voegde meteen de daad bij het woord en begon aan de opruimwerken in zijn inkomhal. In het gat waar normaal de deur en twee ramen zaten plaatste de brandweer een houten spaanplaat.