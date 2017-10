Vrouw (77) kritiek na val met elektrische fiets HA

11u29

Bij een zware val met een elektrische fiets in Leut bij Maasmechelen is gisteren een 77-jarige vrouw uit Duitsland levensgevaarlijk gewond geraakt.

De val deed zich voor in Mazenhoven, een gehucht van Leut langs de Maas. De hulpdiensten brachten Duitse vrouw in kritieke toestand naar het ziekenhuis, meldt de lokale politie Lanaken-Maasmechelen (LaMa). Over de omstandigheden van de valpartij zijn geen details bekend.