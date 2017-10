Vrouw (75) op zebrapad doodgereden door vrachtwagen

Freya De Coster

17u23

Bron: Eigen berichtgeving

Mark Baert

Op de Hendrik Consciencelaan in Evere is deze namiddag een 75-jarige vrouw door een vrachtwagen doodgereden terwijl ze op het zebrapad de straat overstak. De vrouw is ter plaatse overleden.