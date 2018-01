Vrouw (72) overleden bij brand in appartement in Hamme Koen Baten

29 januari 2018

11u12 0 In de Posthoornstraat in Hamme is afgelopen nacht een 72-jarige vrouw overleden bij een brand in haar appartement op de tweede verdieping. Het vuur brak rond 1 uur uit in de woonkamer van het appartement.

Een buurtbewoner merkte ook rook in zijn appartement en verwittigde daarop onmiddellijk de brandweer. Die kwamen snel ter plaatse om het vuur te doven. In de woning werd de bewoonster aangetroffen in haar zetel met brandwonden. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren maar slaagden hier niet meer in.

Door de brand moesten een tiental personen ook een tijdlang opgevangen worden bij familie en vrienden. Ook het appartement boven de uitgebrande woonkamer liep rookschade op en was heel de nacht niet bewoonbaar. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.