Vrouw (72) kritiek bij zwaar ongeval op fietspad, bestuurder opgepakt na vluchtmisdrijf Jelle Houwen

23 juli 2018

10u04

Bron: Eigen berichtgeving 94 Een 72-jarige fietsster is deze ochtend zeer zwaar gewond geraakt bij een ongeval op de Europarotonde bij het binnenrijden van Oostkamp. De vrouw reed op het rood gemarkeerde fietspad, maar werd mogelijk opgeschept door een voertuig dat wou afslaan. Die bestuurder stopte na de feiten niet en pleegde vluchtmisdrijf. De politie kon hem aan de hand van camerabeelden snel opsporen en oppakken.

Het ongeval gebeurde omstreeks 8.15 uur. De exacte omstandigheden zijn nog onduidelijk. Een autobestuurder sloeg in elk geval rechtsaf terwijl een vrouw net op dat moment rechtdoor reed op het fietspad op de rotonde. Er wordt nog onderzocht of er wel degelijk een aanrijding is geweest tussen de fiets en de auto. Het kan ook zijn dat de vrouw hevig remde en viel maar niet aangereden werd.

De autobestuurder liet de zwaargewonde vrouw uit Beernem in elk geval aan haar lot over op het fietspad en vluchtte weg. Voorbijgangers op de drukke rotonde verwittigden de hulpdiensten. De MUG-heli kwam overgevlogen en de brandweer plaatste een tent terwijl artsen de vrouw reanimeerden.

De helikopter landde op de rotonde die door de politie even helemaal afgesloten werd. Na een kwartier verzorging ter plaatse werd de vrouw uit Beernem met de MUG-heli overgevlogen naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Ze verkeert nog steeds in levensgevaar. Na de vaststellingen ter plaatse werd de rotonde terug vrijgegeven.

De politie startte ondertussen de zoektocht naar de autobestuurder, die al snel gevonden kon worden. Op de rotonde hangt een ANPR-camera die al het verkeer filmt die vanaf de autosnelweg Oostkamp via de rotonde binnenrijdt. Dat is ook het traject dat de bestuurder aflegde voor het ongeval. Hij wordt op dit moment verhoord.