Vrouw (69) dood teruggevonden in woning in Wanze

26 oktober 2019

Bron: belga

Het levenloze lichaam van een vrouw is deze ochtend aangetroffen in haar woning in Wanze, in de provincie Luik. Dat meldt het parket van Luik, dat uitgaat van een misdaad.