Vrouw (65) in levensgevaar na crash in Wuustwezel Sander Bral

12u35 0 De Roeck Op de Bredabaan in Wuustwezel is vanmorgen een zwaar ongeval gebeurd. Daarbij raakten drie vrouwen gewond. Eén van hen is in levensgevaar.

Rond tien uur reed een personenwagen met drie vrouwen over de Bredabaan richting Nederland. Op het kruispunt met de Lage Weidenstraat wilde een bestuurder van 59 jaar de Bredabaan oversteken. Het kwam daarbij tot een crash. De drie vrouwen uit Schoten raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis overgebracht worden. Eén van hen, de passagier op de achterbank, is in levensgevaar. De bestuurder van 59 jaar uit Wuustwezel bleef ongedeerd. De politie onderzoekt het ongeval. De laagstaande zon zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn. De Bredabaan was afgesloten voor alle verkeer tot het middaguur.

