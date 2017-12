Vrouw (64) volledig verminkt en blind na aanval door eigen hond

Grobbendonkse in kritieke toestand naar ziekenhuis gebracht

Een vrouw uit Grobbendonk is enkele dagen geleden in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd na een aanval door haar eigen hond. De 64-jarige vrouw is volledig verminkt en blind. Ze wordt nog steeds in kunstmatige coma gehouden. Haar hond, een American Bully, is afgemaakt.