Vrouw (61) aangereden op zebrapad: bestuurder pleegt vluchtmisdrijf Jelle Houwen

26 januari 2018

16u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 In Beerst (Diksmuide) is rond de middag een vrouw aangereden op het zebrapad door een bestuurder die nadien vluchtmisdrijf pleegde.

De 61-jarige vrouw stak over op het zebrapad ter hoogte van het kruispunt van de Wijnendalestraat met de Oostendestraat. Een bestuurder die in de Oostendestraat reed, zag de vrouw niet op het zebrapad en reed haar aan. De vrouw kwam daarbij ten val en raakte lichtgewond. Ze werd met een buil, enkele schrammen en wat pijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een vrouw uit Diksmuide. De bestuurder reed na het ongeval met volle gas door richting Oostende.

Z warte Renault Clio

“Het zou gaan om een man in een zwarte Renault Clio met Franse nummerplaten. Vermoedelijk vertoont de wagen lichte schade na de aanrijding. De politie liet de auto intussen nationaal seinen en stopte alle gegevens in een databank. Ook de camerabeelden in de buurt worden bekeken net als de ANPR-camera’s even verder voor een mogelijke match”, zegt korpschef Johan Geeraert van politiezone Polder Voorlopig is de dader nog niet gevonden. De aangereden vrouw stelt het al bij al goed.