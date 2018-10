Vrouw (60) vrijgesproken voor moordpoging op haar vriend met slaappillen in koffie: “Ontoerekeningsvatbaar” ADN

22 oktober 2018

13u41

Bron: Belga 0 Een 60-jarige vrouw is door de Brugse correctionele rechtbank vrijgesproken voor de moordpoging op haar partner. Monique V. mengde slaappillen in de koffie van Jean-Pierre H. (62) uit Aartrijke, maar de rechter oordeelde dat ze toen ontoerekeningsvatbaar was. Nu is de vrouw aan de beterhand, waardoor ze werd vrijgesproken.

Op 5 februari 2017 trok de zoon van de beklaagde aan de alarmbel. Zijn moeder had verteld dat ze zes slaappillen en zeven kalmeringspillen in de koffie van haar partner had gemengd. Het slachtoffer belandde op de spoed, maar mocht het ziekenhuis diezelfde dag al opnieuw verlaten. Beiden hebben nog steeds een relatie. Op het proces vorderde H. een symbolische euro schadevergoeding.

Aan de onderzoeksrechter verklaarde Monique V. dat ze haar vriend gewoon wat langer wilde doen slapen, zodat ze een pyjama kon gaan kopen voor haar kamergenote op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. "Ik zou 100.000 keer kunnen zeggen dat het niet mijn bedoeling was om hem dood te doen. Ik wilde zonder ruzie en miserie die pyjama op de markt kunnen kopen", herhaalde de beklaagde op de zitting.

Bewust of hallucinaties?

Volgens het OM gaat het wel degelijk om een moordpoging. Zo vertelde V. in eerste instantie aan haar zoon dat ze de feiten pleegde omdat ze een nieuwe vriend had. De beklaagde verbrandde na het toedienen ook de doosjes met medicatie. Procureur Christophe Bergez merkte ook op dat de hoeveelheid pillen in combinatie met alcohol dodelijk had kunnen zijn. Het OM vorderde vijf jaar voorwaardelijke celstraf.

De verdediging pleitte dat de beklaagde in die periode aan hallucinaties leed. "Ze hoorde stemmen, ging in januari in zomerkleren naar de bank en goot op restaurant haar soep op de grond", aldus meester Yen Buytaert. Volgens de advocaat was zijn cliënte ontoerekeningsvatbaar, maar is dat nu niet meer het geval. "In die omstandigheden moet ik de vrijspraak vragen. Ondergeschikt wil ik benadrukken dat er absoluut geen oogmerk tot doden was.”