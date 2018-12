Vrouw (59) opgepakt na brand in Brussels appartement kg

11 december 2018

11u51

Bron: Belga 0 Op het Rouppeplein in Brussel heeft gisteren een brand gewoed op de vierde verdieping van een flatgebouw. Daarbij raakten twee personen licht bevangen door de rook. De politie pakte een 59-jarige vrouw op die het vuur mogelijk aanstak. Dat meldt het Brusselse parket.

De brand in het zes verdiepingen tellende gebouw brak gisteren rond 16 uur uit, in de flat op de vierde verdieping. Vijftien bewoners van het gebouw werden geëvacueerd en twee van hen raakten licht bevangen door de rook. De Brusselse brandweer kon het vuur snel blussen. De schade bleef beperkt tot de flat op de vierde verdieping.



Het Brusselse parket stuurde een branddeskundige en het labo van de federale politie ter plaatse om de juiste oorzaak van de brand te onderzoeken. De resultaten van dat onderzoek zijn nog niet gekend, maar intussen heeft het parket ook een buurtonderzoek laten uitvoeren.



Op basis van dat onderzoek werd een 59-jarige vrouw opgepakt. Het parket laat haar vandaag voorleiden bij de onderzoeksrechter, op verdenking van opzettelijke brandstichting in een bewoond gebouw. Het parket heeft ook een psychiatrische expertise gevraagd.

