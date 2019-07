Vrouw (56) mogelijk doodgeslagen met baseballknuppel, haar partner (33) blijft verdacht

04 juli 2019

De man wiens vrouw dood aangetroffen werd in hun huis in Neupré (provincie Luik) is ondervraagd. Hij blijft verdacht, zegt het parket van Luik.