Vrouw (56) gedood in woning Luikse Neupré, haar partner (33) meegenomen voor verhoor

04 juli 2019

Een vrouw van 56 is gisteren dood aangetroffen in haar woning in de rue des Bouvreuils in Neupré, een gemeente ten zuiden van Seraing. Het parket van Luik werd op de hoogte gebracht omdat het overlijden allicht een criminele oorzaak heeft, meldt RTL Info.