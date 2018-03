Vrouw (54) vermoordt moeder (84) met stok en steen in Waals-Brabant HA

26 maart 2018

18u23

Bron: Belga 2 Het Waals-Brabantse Lasne is afgelopen weekend opgeschrikt door een oudermoord. Een 54-jarige vrouw heeft er haar 84-jarige moeder om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Waals-Brabant.

In de nacht van zaterdag op zondag bracht de dochter met een stok en een steen haar moeder om het leven in haar woning in de wijk Gros Tienne in Lasne. Het slachtoffer overleed aan de gevolgen van talrijke slagen in het aangezicht. De vrouw bevond zich in haar slaapkamer. Meteen na de feiten ging de dochter naar een buurvrouw en vertelde dat ze haar moeder had gedood.

De opgeroepen politie ontdekte daarop het levenloze lichaam van de tachtiger. De vermoedelijke dader werd overgebracht naar de psychiatrische afdeling van de Sint-Pieterskliniek in Ottignies.

Een onderzoeksrechter ging gisterennamiddag ter plaatse, vergezeld van een wetsarts en technische teams van de federale politie van Nijvel.

Internering

Volgens de eerste verklaringen zou de daderes zich plots minder goed gevoeld hebben. De vrouw zou tekenen van bipolariteit en schizofrenie vertonen. Ze werd in het verleden al opgenomen in psychiatrische instellingen. Het dossier lijkt eerder te evolueren naar een internering dan naar een proces voor de strafrechter, besluit het parket van Waals-Brabant.