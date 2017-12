Vrouw (53) ernstig gewond na aanrijding in Neder-Over-Heembeek

Silke Vandenbroeck

11u50

Bron: Eigen berichtgeving

0

Bij een ongeval in de Brusselse deelgemeente Neder-Over-Heembeek is vanochtend een vrouw ernstig gewond geraakt. Dat bevestigt de Brusselse lokale politie. De 53-jarige vrouw verkeerde enkele uren in levensgevaar, maar haar situatie is nu stabiel.