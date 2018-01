Vrouw (51) zwaargewond na botsing tegen boom in Zelzate Jeffrey Dujardin

00u03

Bron: eigen berichtgeving 0 Jeffrey Dujardin De auto van de vrouw was total loss. Bij een zwaar ongeval deze avond rond 21.30 uur is een 51-jarige vrouw uit Wachtebeke zwaargewond geraakt.

De vrouw reed frontaal in op een boom in de Oudeburgse Sluis in Zelzate en werd in levensgevaar weggebracht naar het UZ in Gent. De Oudeburgse Sluis was meer dan twee uur afgesloten voor het verkeer. Om 23.30 uur werd de wagen weggetakeld en kon het verkeer opnieuw de weg gebruiken.