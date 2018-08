Vrouw (49) sterft na val uit venster in Blankenberge HA

10 augustus 2018

22u42

Bron: Het Nieuwsblad 0 In Blankenberge is een 49-jarige vrouw om het leven gekomen na een val uit het venster van een appartement. Dat meldt Het Nieuwsblad. Volgens de politie is kwaad opzet uitgesloten.

De feiten vonden plaats in de Luikstraat, waar het slachtoffer alleen woonde, aldus de krant. De vrouw zat op een vensterbank bij een open raam. Om een nog onduidelijke reden zou ze haar evenwicht verloren zijn en uit het venster gevallen zijn. De veertiger viel twee verdiepingen naar beneden. Een overbuur hoorde alles gebeuren en alarmeerde de hulpdiensten. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het AZ Sint-Jan in Brugge overgevlogen, maar hulp kon niet meer baten. De vrouw overleed aan haar verwondingen.

Volgens Philip Denoyette, woordvoerder van de lokale politie van Blankenberge, wijst alles "op een spijtig ongeval". "Bij de feiten waren geen andere partijen betrokken", klinkt het nog.