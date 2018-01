Vrouw (43) met geweld omgebracht in Schaarbeek

mvdb

11u47

Bron: Belga - Eigen berichtgeving

Google Street View - Belga Het lichaam van de vrouw werd aangetroffen in haar woning in de Diamantlaan in Schaarbeek.

Een 43-jarige vrouw is gisteren met geweld om het leven gebracht in haar woning in Schaarbeek. Dat meldt het Brusselse parket.