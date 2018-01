Vrouw (42) overleeft klap met tankwagen niet Jeffrey Dujardin

23u00

Bron: eigen berichtgeving 1 Jeffrey Dujardin De vrouw botste frontaal op de stilstaande tankwagen. Op de N474 in Zelzate, de baan evenwijdig aan het kanaal Gent-Terneuzen, kwam vanavond omstreeks 20 uur een 42-jarige vrouw uit Zelzate om het leven. Ze belandde met haar kleine wagen onder een tankwagen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse maar voor de dame kwam alle hulp te laat.

"Een wagen die defect was, stond voor de helft op het fietspad, helft op de rijbaan in de richting van Gent, tussen de brug van Zelzate en de afslag naar Klein-Rusland. Een tankwagen stopte om hulp te bieden aan de gestrande chauffeur. Een 42-jarige vrouw uit Zelzate zag de stilstaande tankwagen niet en is er frontaal opgereden. De vrouw is ter plaatse overleden. Het parket kwam ter plaatse om de plaats van het ongeval te onderzoeken en de nodige vaststellingen te doen," aldus een woordvoerder van politie Puyenbroeck.

