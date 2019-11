Vrouw (39) betrapt met naast 3 kinderen 111 kilogram drugs in haar Twingo KVDS

09 november 2019

12u27 1 Een 39-jarige vrouw uit Brussel zit sinds begin september in een Franse cel nadat politie voor maar liefst 111 kilogram aan cannabishars in haar wagen vond, goed voor een geschatte straatwaarde van ruim 1 miljoen euro. De vrouw was met haar drie kinderen op terugweg van vakantie in Marokko en de drugs bleken in een dubbele bodem van haar Renault Twingo te zitten. Haar familie gelooft echter dat ze in de val is gelokt, zo vertelt haar broer in de Waalse krant La Dernière Heure.

De vrouw werd op 4 september door de Franse douane tegengehouden in de piepkleine Zuid-Franse gemeente Le Perthus, vlakbij de Spaanse grens. Ze was onderweg met haar drie kinderen in haar Renault Twingo. Toen de agenten de wagen doorzochten, deden ze in een dubbele bodem een verrassende ontdekking: ze vonden maar liefst 111,5 kilogram cannabishars (hasj).

Cel

De vrouw (Hanane A.) werd meteen in de cel gegooid. Haar drie kinderen werden toevertrouwd aan de sociale dienst van de gemeente, tot ze door hun vader opgehaald konden worden.





De familie van de vrouw is er echter van overtuigd dat ze in de val is gelokt door een garagist. Volgens haar broer had ze tijdens haar vakantie in Marokko problemen met haar wagen en liet ze die net voor de terugreis naar België herstellen. “Mijn zus is naïef”, aldus de man in La Dernière Heure. “Ik doe haar verhaal zodat dit andere mensen niet zou overkomen.” (lees hieronder verder)

Volgens de man zou er ook in Marokko een onderzoek geopend zijn naar de garage, maar heeft dat nog niets opgeleverd. Zijn zus zou zich wel niet meer herinneren bij welke garage ze haar wagen precies liet herstellen.

Volgens de druglijn heeft hasj een straatwaarde van gemiddeld 9 euro per gram. Dat maakt dat de vrouw voor zeker een miljoen euro aan drugs bij zich had. “Door het grote aantal cannabisvariëteiten kan de prijs echter enorm schommelen en soms nog veel hoger liggen”, klinkt het.