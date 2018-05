Vrouw (38) vertrappeld door paard: slachtoffer overleden Wouter Demuynck

10 mei 2018

12u00

Bron: eigen berichtgeving 1558 Dinsdag is een 38-jarige vrouw om het leven gekomen nadat ze vertrappeld werd door een paard op een weide in Westerlo. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Geel en daarna het UZA in Edegem overgebracht, maar daar bezweek ze diezelfde avond nog aan haar verwondingen. Dat bevestigen het parket en de lokale politie.

De vrouw, die in Roeselare woonde, was dinsdagnamiddag samen met een vriendin aanwezig op de weide in Westerlo. De vriendin van het slachtoffer heeft er een paard staan, de resterende paarden zijn van vrienden. Ze kwam de dieren water geven aangezien het zo warm was en het slachtoffer kwam graag mee om de dieren te begroeten.

De paarden schrokken nadat een laadklep van een kiepwagen plots naar beneden viel. De vrouw, die niet aan het paardrijden was maar gewoon op de weide stond, wilde opzij springen en viel ongelukkig genoeg net voor de hoeven van één paard dat haar niet meer kon ontwijken. Samen met haar vriendin kon ze nog uit de weide stappen, maar daarna stuikte ze in elkaar.

De vrouw werd nog overgebracht naar het ziekenhuis van Geel en daarna het UZA in Edegem, maar daar bezweek ze 's avonds aan haar verwondingen. "Alles wijst op een ongeval. De vaststellingen van de wetsdokter die het lichaam heeft onderzocht waren compatibel met de verklaringen van de getuige", klinkt het bij het parket.